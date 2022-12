Polizeieinsatz : Stink-Attacken auf Autohäuser in Wuppertal

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Wuppertal Unbekannte haben auf sieben Autohäuser in Wuppertal Stink-Attacken verübt. An den Eingängen der Geschäfte sei in der Nacht zum Sonntag eine übelriechende Flüssigkeit verteilt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wahrscheinlich handele es sich um ein Tierabwehrspray, ein sogenanntes Anti-Marder-Spray. Daneben seien Schreiben hinterlassen worden, die eine Urheberschaft aus dem Kreis von Klima-Aktivisten vermuten lassen könnten: „Eure Autos stinken - Eure Häuser jetzt auch“, heißt es da. Die Schreiben endeten mit „Lützerath lebt“.

Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen. Einem Menschen sei schlecht geworden, der Geruch habe sich im Lauf der Zeit verflüchtigt. Die „Westdeutsche Zeitung“ hatte zuvor berichtet.

© dpa-infocom, dpa:221219-99-956298/2

(dpa)