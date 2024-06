Bundesliga Stöger verabschiedet sich vom VfL Bochum

Der VfL Bochum muss nach seiner erfolgreichen Bundesliga-Relegation seinen Führungsspieler Kevin Stöger ziehen lassen. Am Montag verabschiedete sich der 30-jährige Österreicher auf seinem Instagram-Kanal von den VfL-Fans. Seinen neuen Club gab er noch nicht bekannt. Laut einer Meldung der Funke-Mediengruppe auf dem Kurznachrichtenkanal X (vormals Twitter) wechselt Stöger zum Liga-Rivalen Borussia Mönchengladbach. „Ich werde den Verein verlassen und ich hoffe, ihr werdet mich nächstes Jahr beim Spiel in Bochum trotzdem schön empfangen“, sagte Stöger per Videobotschaft.