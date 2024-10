Ferienverkehr Stop and go in die Ferien: ADAC rechnet mit Staus

Ab an die Küste, oder doch lieber in die Berge? Wenn am Freitag die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen starten, machen sich Familien überall im Land auf den Weg in den Urlaub. Der ADAC und die Autobahn-Gesellschaft rechnen vor allem am Freitagnachmittag mit vollen Straßen. Auch die Nachbarländer Hessen und Rheinland-Pfalz starten in die schulfreie Zeit. Für Reisende im Bahnverkehr kommt hinzu, dass eine Großbaustelle in Richtung Hannover und Berlin den Zugverkehr beeinträchtigt.