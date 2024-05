88. Strandfest in Mondorf Wegen steigender Pegelstände: Kirmes-Fahrgeschäfte ziehen um

Am Rheinpegel in Bonn wurden am Samstagmorgen 3,66 Meter gemessen. Laut dem online-Portal Elwis, das Wasserstände der deutschen Flüsse anzeigt, werden bis Sonntagabend im Rheinland und am Niederrhein weiter stark steigende Pegelstände erwartet - bedingt durch die heftigen Unwetter im Südwesten Deutschlands. Am Montag fallen die Wasserstände voraussichtlich wieder leicht ab.