Sicherheitspersonal Streik: Am Flughafen Köln/Bonn fallen nahezu alle Flüge aus

Am Flughafen Köln/Bonn hat ein Warnstreik des Sicherheitspersonals den Flugbetrieb am Donnerstag lahmgelegt. „Nahezu alle Flüge fallen aus“, sagte eine Sprecherin am Morgen. Damit habe sich das Bild im Vergleich zum Streikbeginn in der Nacht nochmals verschärft. Am Flughafen in Düsseldorf sollten laut Mitteilung etwa ein Drittel der Starts und Landungen ausfallen. Einige Flieger wurden nach Münster/Osnabrück umgeleitet. Die Wartezeiten bei der Abfertigung der Flüge blieben laut Flughafen im Rahmen.