Energie Streit über Windradbau: Bundeswehr zieht Veto zurück

Im Streit über die Errichtung eines Windrads an einem Tieffluggebiet der Bundeswehr im ostwestfälischen Lemgo können die Planungen fortgesetzt werden. In einer mündlichen Verhandlung vor dem Windkraftsenat des Oberverwaltungsgerichts NRW schlossen die Stadtwerke Münster und die Bundeswehr am Donnerstag einen Vergleich. Demnach lässt die Bundeswehr ihre Bedenken zur Sicherheit des Luftverkehrs fallen. Im Gegenzug verzichten die Stadtwerke auf Schadenersatzansprüche, die sich aus der Verfahrensverzögerung ergeben könnten, wie das Gericht mitteilte.