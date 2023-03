Urteil : Streit um Taucherglockenschiff: Bund verliert vor Gericht

Düsseldorf Die Bezirksregierung Düsseldorf hat das Spezialschiff „Carl Straat“ nach einem Urteil zu Recht als Denkmal eingestuft. Eine Klage der Bundesrepublik Deutschland als Eigentümerin gegen diese Entscheidung war nicht erfolgreich, wie das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Mittwoch mitteilte.

Nach Überzeugung des Verwaltungsgericht ist durch die Unterschutzstellung nicht unzulässig in die Hoheits- und Aufgabenkompetenz des Bundes eingegriffen worden. Es liege auf der Hand, „dass an der Erhaltung und Nutzung des Schiffes, das in Konstruktion wie Funktion in seiner Zeit einzigartig ist, wegen seiner besonderen Bedeutung für die Geschichte des Menschen und für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsbedingungen ein gesteigertes öffentliches Interesse besteht“.