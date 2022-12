Rechtsstreit : Streit um Wisente: Gericht weist Eilantrag zurück

Arnberg Das juristische Tauziehen um Deutschlands einzige freilebende Wisent-Herde geht weiter. Am Donnerstag hat das Verwaltungsgericht Arnsberg einen Eilantrag des Kreises Siegen-Wittgenstein auf Erlass einer Einstweiligen Anordnung abgewiesen.

Der Kreis wollte den Trägerverein des Artenschutzprojektes per Gerichtsentscheidung dazu bringen, seine Verpflichtungen in der sogenannten Freisetzungsphase der Herde aufzunehmen. Dies ist aber nach Überzeugung der Verwaltungsrichter unzulässig, weil der Kreis als Ordnungsbehörde seine eigenen Eingriffs- und Regelbefugnisse zuerst ausschöpfen müsse, bevor er ein Gericht anruft. Gegen die Entscheidung aus Arnsberg kann der Kreis Beschwerde am Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes Nordrhein-Westfalen in Münster einlegen (Az.: 1 L 1228/22).