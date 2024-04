Bevölkerung Studie: NRW-Bevölkerung schrumpft bis 2040 um Viertelmillion

Die Bandbreite in den 53 Kreisen und kreisfreien Städten reicht von 5,1 Prozent mehr Bewohnern in Köln bis minus 9,7 Prozent im Kreis Höxter. Ein deutliches Plus gibt es mit über 3 Prozent auch in den Kreisen Euskirchen, Steinfurt und Heinsberg. Auch Mönchengladbach und Münster sollen um mehr als 2,5 Prozent zulegen. Der Hochsauerlandkreis, Siegen-Wittgenstein und der Märkische Kreis schrumpfen demnach um 5 Prozent.