„Studio Schmitt“ "Studio Schmitt" wird nach 5 Staffeln beendet

Schmitt bedankte sich für das Vertrauen der Verantwortlichen, "in einer Zeit, in der ich noch nie vor einer Kamera stand und man das auch deutlich gemerkt hat zu Beginn." Man habe es geschafft, fünf Staffeln mit 61 Folgen zu produzieren. "Was mich am stolzesten macht neben dieser Entwicklung, die wir als Format genommen haben, ist, was da so hinter den Kulissen zusammengewachsen ist." Als er das Team vor der vorletzten Sendung versammelte und eine Rede hielt, sei das alles in ihm hochgekommen. "Da wollte ich all das erzählen und es ging nicht, weil ich so weinen musste. (...) Ich hab einfach geweint die ganze Zeit und konnte nicht reden. Das war echt krass, da hab ich nicht mit gerechnet." Trotzdem möchte sich Schmitt die Freiheit geben, "vielleicht auch zu scheitern, einfach Dinge auszuprobieren".