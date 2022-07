Landgericht : „Stückelmord“ im Rockermilieu: Angeklagte schweigen

Duisburg- Ein Mitglied der Hells Angels wird erschossen und zerstückelt. Leichenteile tauchen später im Rhein auf. Es soll eine Bestrafungsaktion gewesen sein. Jetzt stehen sechs ehemalige Weggefährten vor Gericht - und schweigen.

Es war eine tödliche Falle: Ein Mitglied der Hells Angels soll im Januar 2014 unter dem Vorwand eines geheimen Waffengeschäfts in einen Autoanhänger in Mönchengladbach gelockt worden sein. Kurz darauf traf den 32-Jährigen ein Schuss in den Hinterkopf. Die mutmaßliche Waffe: eine Maschinenpistole mit aufgesetztem Schalldämpfer. Teile der zerstückelten Leiche tauchten später im Rhein auf. Am Dienstag hat der Fall das Duisburger Landgericht erreicht.