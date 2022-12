Urteile : Tandem-Fallschirmspringer bekommt nach Unfall Schmerzensgeld

Köln Ein Fallschirmspringer ist nach einem Urteil des Landgerichts Köln als Fluggast zu betrachten und hat deshalb im Falle eines Unfalls Anspruch auf Schmerzensgeld und Schadenersatz. Dies ist der noch nicht rechtskräftigen Entscheidung zufolge unabhängig davon, ob der Unfall durch ein Verschulden des Anbieters zustandekam.

In dem betreffenden Fall, über den das Landgericht am Freitag informierte, ging es um einen Mann, der in der Eifel an einem Tandem-Fallschirmsprung teilgenommen hatte. Vor dem Sprung unterzeichnete der Mann einen Vertrag mit Haftungsausschluss-Erklärung, in dem er auf eine Unfallgefahr bei der Landung hingewiesen wurde. Tatsächlich kam es dann zu einer harten Landung, bei der sich der Mann einen Wirbelkörperbruch zuzog. Er leidet seitdem unter starken Schmerzen, besonders bei Belastung.