IG Metall : Tarifstreit Metallindustrie NRW: Weitere Warnstreiks geplant

Düsseldorf Vier Mal haben sich die Vertreter von IG Metall und Arbeitgeberverband schon getroffen, um über einen neuen Tarifvertrag zu sprechen. Bislang ohne Ergebnis. Die Gewerkschaft will ihre Warnstreiks fortsetzen und droht mit einer Eskalation.

In der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie will IG Metall ihre Warnstreikaktionen in der kommenden Woche fortsetzen. Am Montag seien Warnstreiks in rund 70 Betrieben geplant, kündigte die Gewerkschaft am Freitag in Düsseldorf an. In NRW sind in der Branche rund 700.000 Menschen beschäftigt.