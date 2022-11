IG Metall : Tarifstreit Metallindustrie NRW: Weiterhin keine Einigung

Düsseldorf/Neuss Im Tarifstreit der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie ist am Donnerstagabend auch die vierte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die IG Metall machte die Arbeitgeberseite dafür verantwortlich und sprach von „verantwortungsloser Unbeweglichkeit“.

Die Gewerkschaft kündigte an, dass der IG Metall-Vorstand am Montagabend über das weitere Vorgehen in der Tarifrunde entscheiden will. „Sollte es am Wochenende keine Signale geben, dass die Arbeitgeber sich in der kommenden Woche endlich bewegen werden, ist die Eskalation der Tarifrunde vorprogrammiert“, hieß es in einer Mitteilung.