Nahost- Konflikt Tausende bei propalästinensischen Demos: Kalifat gefordert

Bei weiteren propalästinensischen Kundgebungen am Samstag in Nordrhein-Westfalen stellte die Polizei israelfeindliche Plakate sicher oder sprach Platzverweise aus. In Düsseldorf demonstrierten 17 000 Menschen, in Münster waren es bis zu 400 Demonstranten. Insgesamt sprach die Polizei bei beiden Kundgebungen von einem weitgehend friedlichen Verlauf.