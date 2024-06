Gesellschaft Tausende demonstrieren in Köln für demokratisches Europa

Mehrere tausend Menschen aller Generationen sind nach Angaben der Organisatoren eine Woche vor den Europawahlen für ein demokratisches Europa auf die Straße gegangen. Die Veranstalter sprachen von rund 18.000 Teilnehmern, die Polizei von 10.000. Aufgerufen zu der Kundgebung am Samstag an der Deutzer Werft in Köln hatten die Initiativen „Arsch huh“ und „Köln stellt sich quer“. Zahlreiche Künstler und Redner traten bei der Veranstaltung auf, darunter die Bands Höhner und Paveier, der Kabarettist Wilfried Schmickler und die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi.