Demonstration : Tausende fordern in Düsseldorf mehr Umverteilung

Tausende fordern in Düsseldorf mehr Umverteilung

Düsseldorf Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Düsseldorf angesichts der aktuellen Preissteigerungen sowie der Energie- und Klimakrise mehr Entlastung für Geringverdiener und ein Ende der fossilen Abhängigkeit gefordert.

An der Spitze des Zuges fuhr ein Motivwagen des Düsseldorfer Künstlers Klaus Klinger, der ein einäugiges Monster zeigt. Das Wesen hält in der einen Hand eine Bombe mit der Aufschrift „Inflation“ in der anderen einen prall gefüllten Geldsack, auf dem „Supergewinne“ steht.