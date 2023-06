Notdienste geöffnet Tausende NRW-Apotheken am Mittwoch geschlossen

Laut einer Umfrage des Apothekerverbandes Nordrhein werden am Mittwoch etwa 90 Prozent der Apotheken an Rhein und Ruhr geschlossen sein. Der Regionalverband plant eine Kundgebung in Düsseldorf mit Tausenden Teilnehmern. „Es bleibt keiner unversorgt an diesem Tag“, sagte Preis mit Verweis auf die geplanten Notdienste. Die Ärzte seien informiert. In Westfalen-Lippe wollen sich laut einer Umfrage des Apothekerverbandes ebenfalls etwa 90 Prozent der Apotheken am Protest beteiligen. So seien Aktionen unter anderem in Münster und Dortmund geplant, zu denen je etwa 400 Teilnehmer erwartet werden, sagte eine Sprecherin.