Demonstration Tausende Teilnehmer: ADFC will andere Verkehrspolitik

Als Zeichen für mehr Klimaschutz und für eine andere Verkehrspolitik haben Tausende Radfahrerinnen und Radfahrer vor Nordrhein-Westfalens Landtag demonstriert. An der sogenannten Sternfahrt, die am Sonntagmorgen in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens begann und am Nachmittag zu einer Kundgebung unweit des Parlaments führte, beteiligten sich mehr als 3000 Menschen, wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) mitteilte. Sie forderten einen deutlichen Ausbau von Fahrradwegen und generell mehr Impulse für den Radverkehr, der aus ihrer Sicht sehr wichtig ist für die Einhaltung von Klimaschutzzielen.