Friedlicher Protest Tausende Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demo in Düsseldorf

Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Düsseldorf an einer Pro-Palästina-Demonstration teilgenommen. Ein Polizeisprecher am Zug schätzte die Teilnehmerzahl auf 5500. „Für Frieden, Gerechtigkeit, Menschenwürde in Palästina“ stand auf einem Transparent. „Gegen Krieg, Gewalt und Aggression in Gaza“, hieß es auf einem anderen Transparent. Viele Teilnehmer schwenkten Palästina-Fahnen.