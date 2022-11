Handball : TBV Lemgo Lippe holt nordmazedonischen Nationaltorhüter

Deutschlands Paul Drux (l) erzielt ein Tor vorbei an Mazedoniens Torhüter Borko Ristovski. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Lemgo Handball-Bundesligist TBV Lemgo Lippe hat den nordmazedonischen Nationaltorwart Borko Ristovski verpflichtet. Der 40-Jährige soll bis zum Jahresende für Lemgo spielen, wie der Club am Freitag mitteilte.

„Borko ist ein super erfahrener Mann und genau das, was wir in unserer jetzigen Situation gesucht haben“, sagte TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike. „Wir sind glücklich, dass wir uns schnell und unproblematisch mit ihm auf eine Zusammenarbeit bis zum Jahresende einigen konnten und sind sicher, dass er in den kommenden Wochen eine super Ergänzung und Unterstützung für Finn Zecher sein wird.“