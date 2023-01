Lebensmittel : Tedi ruft Einhorn-Kekse zurück

Ein Kunde trägt ein Einkaufskörbchen in einer Filiale der deutschen Handelskette Tedi. Foto: picture alliance / Ina Fassbender/dpa/Archivbild

Dortmund Der Billigartikel-Händler Tedi ruft Einhorn-Kekse zurück, in denen gesundheitsgefährdende Stoffe sein könnten. Tests an dem Produkt „Aldiva Einhorn-Kekse 220 Gramm“ hätten erhöhte 3-MCPD- und Glycidylwerte nachgewiesen, teilte das Unternehmen am Montag mit.



Die Kekse wurden demnach fast eineinhalb Jahre lang in Tedi-Filialen verkauft: Von 17. September 2021 bis 20. Januar 2023. Konkret geht es um die Artikelnummern 12252002021000000150 und 10792002021000000255.

