Bundesliga : Teilweise „schlimm“: Matarazzo-Debüt vermasselt

Sinsheim Auch ein Trainerwechsel sorgt nicht für eine schnelle Wende beim Krisenclub TSG 1899 Hoffenheim. Seit Mitte Oktober wartet die Mannschaft auf einen Sieg.

Nur zwei Tage nach dem überaus herzlichen Willkommen des neuen Trainers Pellegrino Matarazzo ist Ernüchterung bei der TSG 1899 Hoffenheim eingekehrt - fast schon Entsetzen. Der 45 Jahre alte Nachfolger des beurlaubten André Breitenreiter erlebte am Samstag in Sinsheim ein bitteres Debüt für die TSG in der Fußball-Bundesliga: Beim 1:3 (0:1) gegen Bayer Leverkusen am Samstag in Sinsheim agierten die Kraichgauer lange wie ein Absteiger. Die Serie von sieglosen Spielen stieg auf zehn.