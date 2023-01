Verkehr : Tempo 30 in Städten? - Regelung vor allem in Wohngebieten

Tempo 30 in Städten? - Regelung vor allem in Wohngebieten

Düsseldorf/Berlin Wenn es nach Umweltschützern geht, sollte in Städten durchgängig Tempo 30 gelten. Viele NRW-Kommunen haben die Regelung in Wohngebieten schon längst umgesetzt. Für langsameren Verkehr auf Hauptstraßen aber braucht es komplizierte Einzelfallprüfungen.

Der Verkehr fließt aus Sicht von Umweltschützern immer noch viel zu schnell durch Städte. „Wir fordern Tempo 30 obligatorisch für alle Stadtgebiete“, sagte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Viele Städte in Nordrhein-Westfalen setzen vor allem in Wohngebieten und anderen Nebenstraßen schon längst auf Tempo-30-Zonen. Eine Ausweisung an Hauptstraßen ist dagegen kompliziert - was auf Kritik der DUH stößt.