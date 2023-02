Nationalmannschaft : Ter Stegens Ziehvater Virkus: Zeit für Wechsel im DFB-Tor

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus wünscht sich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen Wechsel im Tor. „Marc hat es verdient, aber auch die Qualität, die Nummer eins zu sein“, sagte der alte Weggefährte Marc-Andre ter Stegens am Donnerstag.

Virkus war in der Jugendzeit ter Stegens in Gladbach dessen Trainer und als Nachwuchskoordinator einer der größten Förderer des inzwischen 30 Jahre alten Keepers des FC Barcelona.

„Man muss natürlich sagen, dass Marc das Pech hatte, jahrelang im Nationalteam hinter einem der besten Keeper der Welt zu stehen. Manuel Neuer hat es bis zu seiner Verletzung überragend gemacht“, sagte Virkus (56) weiter. „Ich glaube aber auch, dass es mal an der Zeit ist, da jetzt einen Wechsel vorzunehmen.“ Seinem früheren Ziehsohn ter Stegen traue er es „ohne Probleme zu, die Nummer eins in Deutschland zu werden“.

Nach dem Beinbruch von Bayern Münchens Neuer (36) in der Winterpause hatte ter Stegen zuletzt bereits Ansprüche angemeldet, nun zur Nummer eins im DFB-Team aufzusteigen. In der Primera División ist gebürtige Mönchengladbacher seit Wochen in Topform.