Haftbefehl Terroralarm am Kölner Dom: Verdächtiger in Abschiebehaft

Der Tadschike hatte zu einer Gruppe von vier Männern gehört, die die Polizei an Silvester an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen in Gewahrsam genommen hatte. Während die anderen drei Verdächtigen an Neujahr wieder entlassen wurden, blieb der 25-Jährige, der in Nörvenich im Kreis Düren aufgegriffen worden war, auf richterliche Anordnung hin vorerst im sogenannten Langzeitgewahrsam.