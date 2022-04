Pandemie : Schulleiter fordern Rückkehr zur Testpflicht an Schulen

Schülerinnen und Schüler einer Grundschule in Meerbusch sitzen mit Abstand in ihrem Klassenraum.

Düsseldorf Keine Corona-Tests mehr, keine Maskenpflicht mehr: In NRW beginnt am Montag die Schule wieder. Und es gibt kaum noch Corona-Auflagen. Die Schulleiter sind über die Lockerungen nicht glücklich.

Zum Schulstart nach den Osterferien in Nordrhein-Westfalen haben die Schulleiter eine Rückkehr zur Testpflicht an den Schulen gefordert. „Die Pandemie ist nicht vorbei, der Verzicht auf jegliche organisierte Schutzmaßnahmen falsch“, sagte Ralf Niebisch, Vize-Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung NRW, der „Rheinischen Post“ (Montag). Für die ersten Schultage nach den Ferien wären tägliche Tests für alle Schüler sinnvoll gewesen, damit Infektionen nicht in die Schulen getragen würden, sagte Niebisch.

Unterdessen verteidigte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) das Ende der Coronatests in Schulen. „Überall in der Gesellschaft wurden die Corona-Maßnahmen zurückgenommen, da darf Schule keine Ausnahme sein“, sagte Gebauer der „Rheinischen Post“. Auch Kinder, Jugendliche und die Lehrkräfte müssten an den Lockerungen teilhaben. Habe jemand Corona-Symptome, so gebe es nach wie vor genügend Testmöglichkeiten.