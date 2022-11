2.Bundesliga : Thioune peilt mit Düsseldorf ersten Sieg gegen St. Pauli an

Thioune peilt mit Düsseldorf ersten Sieg gegen St. Pauli an

Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: Axel Heimken/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Düsseldorf- Fortuna Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune rechnet im Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Samstag (13.00 Uhr) mit einer anspruchsvollen Aufgabe. „Alle Mannschaften, die in der Tabelle über uns stehen, hatten Probleme gegen St. Pauli.

Und sie werden auch uns vor Probleme stellen wollen“, sagte der Coach am Donnerstag. Thioune, der auch schon beim VfL Osnabrück und beim Hamburger SV als Trainer arbeitete, will in dem Match gerne seine persönliche Bilanz verbessern: „Als Trainer konnte ich noch nicht gegen St. Pauli gewinnen, arbeite aber daran, dass sich das ändert.“