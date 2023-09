Katastrophen THW liefert Hilfsgüter nach Libyen

Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet die Auslieferung von Hilfsgütern in das vom Hochwasser betroffene Gebiet in Libyen vor. Aufgrund der ständigen Lagerung solcher Güter sei es nun möglich, kurzfristig Zelte mit Beleuchtung, Feldbetten, Decken, Isomatten und Stromgeneratoren bereitzustellen, wie THW-Präsidentin Sabine Lackner am Mittwoch mitteilte. In der Nacht auf Mittwoch hatte Libyen ein entsprechendes internationales Hilfeersuchen gestellt.