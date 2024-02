Duisburg Thyssen Krupp-Arbeiter soll Kollegen niedergestochen haben

Der 59-Jährige kam in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Der 23-Jährige war zunächst geflüchtet. Einsatzkräfte machten ihn dann kurz darauf in einem Taxi auf der Autobahn 59 ausfindig und nahmen ihn fest. Er soll am Freitag wegen eines versuchten Tötungsdelikts dem Haftrichter vorgeführt werden.