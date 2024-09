Verbrechen Tod an der B59: Untersuchungshaftbefehl für 25-Jährigen

Die Tat hatte sich am Montagmorgen gegen 3.00 Uhr in der Nähe der Abfahrt Jüchen der Autobahn 46 ereignet. Das aus Grevenbroich stammende Opfer war mit einem Messer attackiert worden und noch am Tatort gestorben. Die Polizei hatte von einem „Aggressionsdelikt im Straßenverkehr“ gesprochen.