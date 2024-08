Mordkommission Tödliche Explosion in Düsseldorf - Ermittlungen eingestellt

Die Ermittler waren davon ausgegangen, dass der Mann am 16. Mai Benzin in seinem Ladenlokal verschüttet und entzündet habe. Dabei sei er von der Explosion, die er damit ausgelöst habe, vermutlich selbst überrascht worden. Der 48-Jährige habe Streit mit einigen Anwohnern gehabt. Der befristete Vertrag zur Nutzung der Kiosk-Räume sollte zudem zum Jahresende auslaufen und sei nicht verlängert worden. Die Ermittlungen der Mordkommission hatten auch ergeben, dass der 48-Jährige wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung war.