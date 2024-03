Ermittlungen Tödliche Schüsse in Bielefeld: Polizei sucht Täter

Der Mann sei „aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch am Tatort“ gestorben, hielt der Polizeibericht fest. Dort war am Samstagabend die Spurensicherung in der abgesperrten Altstadt zu sehen. Eine Mordkommission ermittelt. „Nach dem aktuellen Kenntnisstand besteht keine Gefährdung für unbeteiligte Dritte“, hieß es in einer ersten Mitteilung.