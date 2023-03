Bau : Tödlicher Hauseinsturz: Anklage gegen sechs Personen

Düsseldorf Nach einem tödlichen Hauseinsturz in der Düsseldorfer Innenstadt im Sommer 2020 hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen sechs Personen erhoben. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Baugefährdung.

Das Haus war bei Bauarbeiten eingestürzt, zwei Arbeiter (35 und 39 Jahre alt) starben in den Trümmern.

Laut Staatsanwaltschaft war im Erdgeschoss eine tragende Wand durchbrochen worden, so dass erst die Decke und dann der Rest des Hauses eingestürzt waren. „Den Angeschuldigten wird vorgeworfen, im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Überwachung und/oder Ausführung des Bauvorhabens ihre jeweiligen Sorgfaltspflichten verletzt und damit die Ursache für den Einsturz gesetzt zu haben“, hieß in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft am Mittwoch.