Prozesse Tödlicher Polizeieinsatz: Beamte rechtfertigen Vorgehen

Der Einsatzleiter hatte daher angeordnet - wie er es nach eigenem Bekunden schon häufig in ähnlichen Einsatzlagen mit Erfolg getan habe - den Jugendlichen mithilfe von Pfefferspray zu entwaffnen. Taser und Maschinenpistole „sollten ausschließlich der Sicherung dienen“, betont er in seiner Aussage. Die Frage, ob er Alternativen zu seiner Strategie gesehen habe, verneint er: Er habe keine Zeit gehabt. So wie der 16-Jährige nach vorn lehnte, hätte er sich „bei kleinster Bewegung das Messer in den Bauch gerammt“, schildert er seine Wahrnehmung. Als Polizei habe sich niemand vorgestellt: „Ich gehe schon davon aus, dass er unser geballtes Auftreten als Polizei irgendwie mitbekommen hat“. Die Worte „Messer weg“ und „Pfefferspray“ seien vorab aber nicht an ihn gerichtet worden, sagt er auf Nachfrage.