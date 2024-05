Fernsehen Tony Bauer steigt bei „Let's dance“ aus

Comedian und Publikumsliebling Tony Bauer steigt vorzeitig aus der RTL-Show „Let's Dance“ aus. Der 28-Jährige muss das Tanzparkett aus gesundheitlichen Gründen räumen, wie RTL am Donnerstag mitteilte. Ab sofort werde er nicht mehr mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan am Wettbewerb um den Titel „Dancing Star 2024“ teilnehmen. In der Show am Freitagabend werde er sich aber „mit seinem Magic Moment, den er außer Konkurrenz performen wird“ von der Show verabschieden, hieß es auf dem „Let's Dance“- Instagram-Account. Beim Magic Moment gilt es, einen besonderen Moment der eigenen Lebensgeschichte zu vertanzen.