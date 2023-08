Bundesliga Torjäger Füllkrug nicht mehr in Bremen: Belgier Deman kommt

Die Ära von Niclas Füllkrug bei Werder Bremen ist zu Ende. Vorbehaltlich letzter noch zu klärender Details wird der Nationalstürmer die Grün-Weißen verlassen und in Zukunft für Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga und in der Champions League seine Tore erzielen. Füllkrug nahm bereits am Donnerstag nicht mehr am Training der Grün-Weißen teil. Stattdessen weilte er in Dortmund, um letzte Details des Transfers zu klären und den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.