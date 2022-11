Rommerskirchen bei Köln : Toter Mann in Altkleider-Container gefunden

Rommerskirchen In der Gemeinde Rommerskirchen unweit von Köln wurde am Dienstag die Leiche eines Mannes in einem Altkleider-Container gefunden. Ein Zeuge entdeckte im Vorbeifahren die Beine des Toten, die aus dem Container herausragten.



In einem Altkleider-Container in Rommerskirchen (Rhein-Kreis Neuss) ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der 43-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen vermutlich bei einem Unfall ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein vorbeifahrender Zeuge sei auf die Beine des Toten, die aus dem Container ragten, aufmerksam geworden und habe den Notruf gewählt. Die Beamten suchen nun nach dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag nach weiteren Zeugen.

Ähnliche Unfälle gibt es bundesweit immer wieder. Oft sterben Menschen bei dem Versuch, Altkleider aus Containern herauszuholen. Erst Anfang November kam dabei beispielsweise eine 26-Jährige in der Nähe von Stuttgart ums Leben.

Nach Angaben des Roten Kreuzes in Nordrhein-Westfalen seien auf die Altkleider-Container geklebte Warnhinweise, die auf die Lebensbedrohung bei einem Einstiegsversuch hinweisen, bislang nicht verpflichtend.

