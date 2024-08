Fußball-Bundesliga Tränenreicher Abschied: Kramer verlässt Mönchengladbach

Sportlich hat der defensive Mittelfeldspieler allerdings unter Borussias Trainer Gerardo Seoane einen schweren Stand und teamintern große Konkurrenz. Schon unmittelbar nach Ende der vergangenen Spielzeit wurde Kramer in mehreren Gesprächen mitgeteilt, dass sich seine ohnehin verringerte Spielzeit wohl nicht erhöhen wird. In der abgelaufenen Saison kam Kramer nur auf 16 Pflichtspieleinsätze und stand nur zweimal in der Startelf.