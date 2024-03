Fußball Trainer Alonso hat sich für Bayer Leverkusen entschieden

Möglicherweise deutet das darauf hin, dass es Alonsos Wunsch ist, 2025 oder 2026 Carlo Ancelotti bei Real Madrid abzulösen. Der Baske hatte Bayer am 5. Oktober 2022 auf Rang 17 übernommen. Nach schwierigen ersten Monaten war das Weiterkommen in den Playoffs zur Fußball-Europa-League in Monaco im Februar 2023 eine Art Initialzündung. 57 Pflichtspiele haben Bayer und Alonso seitdem absolviert. 42 davon gewannen sie, nur drei gingen verloren. Alonso führte Leverkusen noch in die Europa League und dort im laufenden Wettbewerb ins Viertelfinale.