Ausbildung : Trainer gesucht: Hunderte Beamte werden Drohnenpiloten

Düsseldorf Sie surren über Tatorten oder bei SEK-Einsätzen: Drohnen gehören inzwischen zum festen Repertoire der Polizei. Und sie sollen immer häufiger eingesetzt werden. Dafür braucht es geschultes Personal.

„Drohnen spielen als modernes Einsatzmittel in allen Bereichen der Polizeiarbeit künftig eine wichtigere Rolle. Schon heute erweitern sie die Möglichkeiten an vielen Stellen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der dpa. Gerade, wenn es um das Verfolgen von Tätern, das Aufklären von Straftaten, die Aufnahme von Verkehrsunfällen oder die Suche nach Vermissten gehe, könnten Drohnen sehr hilfreich sein. „Das Fliegen damit will jedoch gelernt sein, denn der Qualitätsanspruch an die Fernpiloten etwa bei der Tatortvermessung, bei der Bereitschaftspolizei oder den Verkehrsunfallaufnahme-Teams ist hoch“, so Reul.