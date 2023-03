2. Bundesliga : Trainer Koschinat: Arminia Bielefeld vor Abstieg bewahren

Bielefeld Rundumschlag auf der Bielefelder Alm. Geschäftsführer Arabi weg, Trainer Scherning weg. Nun soll Uwe Koschinat die Wende schaffen.

Bundesligaabsteiger Arminia Bielefeld hat im Abstiegskampf der 2. Liga den dritten Trainer in dieser Saison verpflichtet. Nach der Trennung von Daniel Scherning übernahm Uwe Koschinat am Donnerstag das Amt, er soll die Ostwestfalen vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahren. Vor Scherning hatte der Club am Montag bereits das Ende der Zusammenarbeit mit Sport-Geschäftsführer Samir Arabi bekannt gegeben.