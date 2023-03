Fußball : Trainer Koschinat: Klassenerhalt „kein Selbstläufer“

Bielefeld Arminia Bielefeld will mit Uwe Koschinat den Abstieg aus der 2. Liga vermeiden. Dem neuen Coach wird ein besonderes Gen attestiert.

Mit deutlichen Worten ist Uwe Koschinat in die Mission Klassenverbleib bei Arminia Bielefeld gestartet. Der 51-Jährige hat am Donnerstag als dritter Trainer in dieser Saison die Arbeit beim Tabellen-16. der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Ostwestfalen hatten sich am Dienstag zwei Tage nach der verspielten 3:0-Führung bei Eintracht Braunschweig (3:3) von Vorgänger Daniel Scherning getrennt.