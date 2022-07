Kleve : Transporter kollidiert mit Auto: Zwölf Verletzte

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Goch Bei einer Kollision eines Transporters der Jugendfeuerwehr mit einem Auto in Goch am Niederrhein sind zwölf Menschen verletzt worden. Darunter waren acht Kinder und Jugendliche. Acht Betroffene erlitten leichte Verletzungen.

Vier weitere seien zur Untersuchung in Krankenhäuser gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ob sie stationär versorgt werden müssen oder die Klinik wieder verlassen können, war am Abend unklar, hieß es bei der Feuerwehr.