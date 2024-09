Elfringhausen Trecker-Unfall im Wald - zwei Stunden Warten auf Hilfe

Ein verletzter Treckerfahrer hat nach einem Unfall in einem Wald in Westfalen rund zwei Stunden lang um Hilfe rufen müssen, bis er entdeckt worden ist. Der Mann sei mit seinem Fahrzeug von einem Waldweg in Elfringhausen nördlich von Wuppertal abgekommen, teilte die Feuerwehr mit. Der Trecker sei rund 50 Meter einen Abhang herunter gefahren und vor einem Baum zum Stehen gekommen. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, der Fahrer konnte sich daraus befreien und lag dann auf dem Waldboden, wie es hieß.