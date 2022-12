Kriminalität : Tresor, Munition und Cannabis in und an der Ennepe gefunden

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Hagen Einen Tresor, mehr als 1000 Schuss Munition und sechs Müllsäcke voll Cannabis-Grünschnitt haben Zeugen an und in der Ennepe in Hagen gefunden. Ein Passant habe die Polizei gerufen, weil er von einer Brücke aus im Wasser den geöffneten Tresor mitsamt der Patronen entdeckt habe, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.



Strömungsretter hätten daraufhin den Tresor und die Patronen aus dem Flüsschen geborgen. Beides könnte aus einem Wohnungseinbruch stammen, teilten die Ermittler mit. Während des Bergungseinsatzes entdeckten Mitarbeiter der Stadt Hagen in der Nähe am Ufer der Ennepe sechs Müllsäcke voll mit dem Grünschnitt einer Cannabis-Plantage. Die Blüten mit dem Wirkstoff THC seien nicht dabei gewesen.

