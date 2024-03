Fußball Trotz Kroos-Rückkehr: Andrich hofft auf EM-Nominierung

Bayer Leverkusens Mittelfeldspieler Robert Andrich will trotz der Rückkehr von Toni Kroos in die Fußball-Nationalmannschaft um sein EM-Ticket kämpfen. „Numerisch ist jetzt ein Spieler mehr auf der Position da. Man wird sehen. Ich bin gespannt und hoffe, dass ich auch im März bei den Länderspielen wieder dabei bin“, sagte der 29-Jährige in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Andrich hatte im vergangenen November gegen Österreich sein erstes Länderspiel bestritten.