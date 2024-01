Winterwetter Trotz Schnee: Köln sieht kein Problem für BVB-Spiel

Trotz des für rheinische Verhältnisse extremen Schneefalls in den vergangenen Tagen geht der 1. FC Köln von einer Austragung des Bundesliga-Spiels gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus. „Ich sehe das Spiel ehrlicherweise nicht in Gefahr. Aber warten wir mal ab, was in den nächsten Stunden passiert“, sagte Thomas Kessler, Leiter Lizenzfußball beim FC, am Donnerstag. Die Trainingsbedingungen waren aber natürlich erschwert. „Für die Kinder und Familien ist es ein tolles Wetter. Zum Spazierengehen, zum Rodeln, zum Schlittenfahren“, sagte Trainer Timo Schultz: „Für uns Fußballer ist es nicht ganz so gut. Aber das werden wir annehmen.“