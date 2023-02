Bayer Leverkusen : Trotz Strafstoß-Trauma: Coach ließ keine Elfmeter trainieren

Leverkusens Trainer Xabi Alonso leitet das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen AS Monaco. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Köln/Monte Carlo Nach einer 2:3-Heimniederlage müsste ein Team im Europacup normalerweise froh sein, ein Elfmeterschießen zu erreichen. Bei Bayer Leverkusen ist das nicht so ganz sicher.

Obwohl Bayer Leverkusen zuletzt ein regelrechtes Strafstoß-Trauma entwickelt hat, ließ Trainer Xabi Alonso vor dem Playoff-Rückspiel der Europa League bei der AS Monaco offenbar nicht extra Elfmeter trainieren. „Wir haben uns auf die 90 Minuten vorbereitet“, sagte Alonso: „Man kann nie sagen, was in einem Elfmeterschießen passiert.“