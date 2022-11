Wetter : Trüber Wochenstart in Nordrhein-Westfalen: Regen und Wolken

Ein Auto fährt durch die nebelverhangene Landschaft. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Essen Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet ein trüber Start in die neue Woche. An Halloween bleibt es meist niederschlagsfrei, lediglich etwas Regen ist örtlich möglich, wie der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) mitteilte.



Dabei fängt der Montag teils neblig, trüb und bewölkt an. Am Mittag und Nachmittag gebe es von Süden und Südwesten her aber auch Aufheiterungen. Die Temperaturen klettern auf höchstens 17 bis 20 Grad.

Am Dienstagmorgen zieht der Regen nach Nordosten hin ab, es bleibt laut DWD stark bewölkt. Im Laufe des Tages sei zeitweise auch etwas Sonnenschein möglich. Meist bleibe es trocken. In der Nacht zum Mittwoch kann es zu kurzen Gewittern mit schauerartigem Regen kommen. Die Schauer klingen im Tagesverlauf des Mittwochs voraussichtlich wieder ab.

